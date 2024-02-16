الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

غدا.. بابا الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد شفيعه في كنيسة الأزهر

الكنيسة
الكنيسة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، إن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني، يترأس غدًا السبت، القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي - الأزهر - القاهرة.

يأتي ذلك احتفالًا بعيد القديس ثيودوروس التيروني شفيع صاحب الغبطة.

مواعيد الصلاة

وتاتي مواعيد الصلوات كالآتي:

صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا

القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مطارنة الكنيسة الرومية ينتخبون أسقفا جديدًا لـ نيجيريا

الأنبا نيقولا أنطونيو: الكنيسة لا تقوم على بر خدامها بل على نعمة الله

غدًا.. مطارنة الروم الأرثوذكس ينتخبون مطرانا لإيبارشية نيجيريا الشاغرة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسين متوديس وكيرلّس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار افكسنديوس ومارون الناسك

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى شفيعَي أوروبا

على مدار يومين بدءا من الغد.. انعقاد المجمع المقدس لكنيسة الروم الأرثوذكس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات مهمة

الأكثر قراءة

«عم ربيع».. فكهانى عبّر عن جدعنة المصريين مع غزة فى مشهد عفوى

سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

مصر ترد على مزاعم إنشاء منطقة عازلة للفلسطينيين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح