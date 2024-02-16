غدا.. بابا الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد شفيعه في كنيسة الأزهر

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، إن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني، يترأس غدًا السبت، القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي - الأزهر - القاهرة.

يأتي ذلك احتفالًا بعيد القديس ثيودوروس التيروني شفيع صاحب الغبطة.

مواعيد الصلاة

وتاتي مواعيد الصلوات كالآتي:

صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا

القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا