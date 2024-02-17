السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. "البيزنطية" تحتفل بتذكار القدّيس العظيم في الشهداء ثاوذورس التيروني

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بتذكار القدّيس العظيم في الشهداء ثاوذورس التيروني، وهو من مواليد الأناضول. استشهد في مستهلّ القرن الرابع في أماسيا من أعمال البنطس. لقب "بالتيروني" أي حديث التجند، ثم "بقائد الجيش".

العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: في السبت الأول من الصوم نقيم تذكار الأعجوبة التي أجراها القديس العظيم في الشهداء ثيوذورس التيروني (أي الحديث في التجند) بالقمح المسلوق.

يُخبرنا نكتاريوس بطريرك القسطنطينيّة  أنه في مثل هذا السبت من سنة 362، وكان واقعًا في السادس عشر من شباط، وهو اليوم السابق لعيد الشهيد ثيوذورس (قي 17 منه)، ظهر القديس ثيوذورس لأسقف القسطنطينيّة إفضوكيوس وأخبره بأن الإمبراطور يوليانوس الجاحد أمر بألا يُعرض في السوق غير اللحوم المقدمة ذبيحةً للأوثان، حتى يجبر المؤمنين على الأكل منها والتدنس بها. ثم أمره بأن يستعيض المؤمنون عن هذه اللحوم، بالاغتذاء بالقمح المسلوق.

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