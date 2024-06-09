عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل اختطاف الحوثيين لـ60 عاملا بالمنظمات الدولية (فيديو)

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن الهدف من العمليات التي قام بها الحوثيون هو الضغط على المنظمات الدولية والأممية، حيث قامت الجماعة عبر جهاز المخابرات التابع لها باختطاف أكثر من 60 عاملا بالمنظمات الدولية، من بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأكد الموسمي، أن عربيان من ضمن الموظفين الدوليين المختطفين باليمن، مشيرا إلى أن هناك مطالبات دولية للحوثيين بالإفراج عن الموظفين المختطفين.