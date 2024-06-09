الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل اختطاف الحوثيين لـ60 عاملا بالمنظمات الدولية (فيديو)

الحوثيين
الحوثيين

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن الهدف من العمليات التي قام بها الحوثيون هو الضغط على المنظمات الدولية والأممية، حيث قامت الجماعة عبر جهاز المخابرات التابع لها باختطاف أكثر من 60 عاملا بالمنظمات الدولية، من بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأكد الموسمي، أن عربيان من ضمن الموظفين الدوليين المختطفين باليمن، مشيرا إلى أن هناك مطالبات دولية للحوثيين بالإفراج عن الموظفين المختطفين.

الحوثيين اياد الموسمي القاهرة الإخبارية عدن المنظمات الدولية والأممية منظمة الصحة العالمية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

عاجل.. انتحار جندى إسرائيلى جراء إصابته باكتئاب عقب عودته من معارك غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة