الكاثوليكية تنظم احتفال اليوبيل الذهبي لتأسيس "جماعة طريق جديد"

أقيم احتفال اليوبيل الذهبي لتأسيس جماعة طريق جديد، والاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على تواجد الجماعة بمصر، وذلك بمدرسة القلب المقدس، بغمرة.

شارك في الاحتفال سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية، وسيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا بمصر، والخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

شارك أيضًا الأسقف الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والأب أنطونيوس إرميا، نائبًا عن نيافة الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير ودير الأنافورا للأقباط الأرثوذكس، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومسؤولي، وأعضاء جماعة طريق جديد.

تضمن اليوم فقرة التسبيح، وشهادات الحياة، وكلمات الآباء المطارنة، وكلمات أخرى من السادة الحضور.



واستقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الرئيس الإقليمي لرهبنة الإرسالية الإفريقية، برفقة الأب فريد، والأب ديو.

وفي كلمته، قدم رئيس الرهبنة الشكر، لما تقدمه الإيبارشية للآباء الرهبان، الذين يخدمون في سوهاج. ومن جانبه، قدم الأنبا توما الشكر للرهبنة، وللآباء الأفريكان، على تعاونهم مع الإيبارشية، والخدمات، التي يقدمونها.

وأيضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور.

شارك في الصلاة الأب مينا مسعود، الراعي الجديد للكنيسة، والأب دانيال حنا. وخلال القداس الإلهي، قام نيافة المطران بتسليم مهام راعي الكنيسة إلى الأب مينا مسعود، متمنيًا له خدمة مثمرة، خلال الفترة المقبلة، مقدمًا كلمات الشكر إلى الأب دانيال، من أجل مجهوداته المبذولة بالكنيسة، خلال الفترة الماضية.