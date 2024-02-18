الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

توصيات المجمع المقدس لكنيسة الروم الأرثوذكس في مصر

المجمع المقدس
المجمع المقدس

أنهي المجمع المقدس لكنيسة الروم الارثوذكس بمصر أعماله برئاسة البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا.

وخلال انعقاد المجمع قدم المتروبوليت سيرافيم مطران زيمبابوي عرضًا موسعًا حول موضوع: "الحفاظ على وحدة الكنائس المحلية في ظل بطريركية الإسكندرية بأفريقيا (مقاربة عملية - رعوية للمسألة)". وأعقب ذلك تبادل مثمر للآراء بشأن التوصيات المقدمه من نيافته. 

وبعد ذلك، تناول المجمع المقدس باستفاضة وتحليلية تطور مسألة دخول كنيسة روسيا في الولاية الروحية والرعوية لبطريركية الإسكندرية في قارة أفريقيا، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ذلك. تجسيد هذا السلوك غير القانوني، التعسفي، غير الأخوي. وتجلى هذا السلوك التخريبي من قبل بطريركية موسكو، من خلال إنشاء ما يسمى بـ"إكسرخسية "إكسارخية بطريركية أفريقيا".

بعد نقاش أعضاء المجمع المقدس، شرع المجمع المقدس في عزل القائم بأعمال "المفوض البطريركي في أفريقيا" الأسقف زاريسكي كونستانتينوس. الذي استقر في القاهرة بمصر منذ فترة طويلة، داخل مقر إكسارخية الإسكندرية الروسية. وارتكب في أفريقيا سلسلة من الجرائم الكنسية (التعدي على اختصاص الكرسي الإسكندري، وتوزيع البدلات الشهرية، والشراء بأموال الإكليروس المحليين حتى المكرسين، والانقسامات، والقبلية العرقية، وما إلى ذلك). كما أدان مرة أخرى "النظريات" الكنسية السياسية الجديدة حول انتشار العالم الروسي حول العالم على أساس الجنسية.

كان قد سبق في 22 نوفمبر 2022 أن عزل المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية أول "إكسارخس في أفريقيا" لبطريركية موسكو من درجته الكهنوتية العليا المتروبوليت كلين السابق، الآن الراهب هيلاريون غورباتشوف.

بعد ذلك اختُتمت أعمال المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.

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