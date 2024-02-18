الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

يرأسه البابا تواضروس في 8 مارس.. ما هو المجمع المقدس؟

 البابا تواضروس
 البابا تواضروس

يستعد قداسة البابا تواضروس الثاني، لرئاسة الجلسة الختامية للمجمع المقدس، يوم 8 مارس المقبل، ويتساءل البعض حول المجمع المقدس وما يحدث داخله.

والمجمع المقدس هو تقليد إداري متبع منذ بداية تأسيس الكنيسة الأولى إذ أن الكنيسة في كل موقف تريد أن تتخذ فيه قرارا معينا تجتمع ويطلق على ذلك الاجتماع هو اجتماع المجمع المقدس إيمانا من الكنيسة بأن من يقود ذلك الاجتماع هو الله القدوس لذلك يطلق عليه المقدس والذي تقدس بالحضور الإلهي.

ويتكون المجمع المقدس من مطارنة الكنيسة القبطية وأساقفتها والأساقفة العموم والأساقفة المساعدين.

ويعقد المجمع مرة واحدة سنويا في الفترة التي تسبق الصوم الكبير مباشرة ويبدأ المجمع بانعقاد الجلسات الفرعية على حدة وكل لجنة فرعية تتكون من مجموعة من الاساقفة المتخصصين والذين يناقسون قضية ما، ويرفعون توصيات لمناقشتها في الجلسة الختامية والعامة والتي يرأسها البابا تواضروس في مقره الباباوي في مركز اللوجوس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن أمثلة المطارنة الذين يشاركون بحضور المجمع المقدس، الأنبا باخوميوس شيخ المطارنة الحالي وأكبرهم سنا والقائم مقام البطريركي في الفترة بين البابا الراحل شنودة الثالث والبابا الحالي تواضروس الثاني، وكذلك الأنبا ويصا مطران البلينا والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص والأنبا بولا مطران طنطا والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وأيضا الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

ومن الأساقفة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق والأنبا صليب أسقف ميت غمر ولأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والأنبا إسحق أسقف طما ورؤساء الأديرة.

ومن الأساقفة العموم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا كارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا مكاري والأنبا أنجيلوس أسقف شبرا مصر.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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