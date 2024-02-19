تفاصيل قائمة الترقيات والسيامات الاسقفية الجديدة في كنيسة الروم الأرثوذكس

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إن قرر البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ترقية بعض الأساقفة إلى درجة المتروبوليتية، أو منحهم لقب مطران وسيامة اخرين في رتبة الأسقفية، وسيتم ترقية أسقف نيلوبوليس الأسقف نيقوديموس، الذي انتخب متروبوليتًا على مطرانية نيجيريا.

قائمة الترقيات والسيامات الاسقفية الجديدة

وعن قائمة رسامات الأساقفة الجدد:

1- الأرشمندريت إيزاك تسابوغلو، انتخب أسقفًا على أسقفية بوزومبوراس (أسقفية تاريخية).

2- الأرشمندريت تيموثي دوبا، انتخب أسقفًا على أسقفية جوما (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

3- الأرشمندريت بوليكاربوس ديامانتوبولوس، انتخب أسقفًا على أسقفية بونيا وكيساجاني (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

4- الأرشمندريت أثناسيوس كاييبي، انتخب أسقفًا على أسقفية بنين وتوجو.

5- الأرشمندريت كونستانتينوس بونسفيجي، انتخب أسقفًا على أسقفية جوبا وجنوب السودان.

6- الأرشمندريت ستيفانوس سوليميوتيس، انتخب أسقفًا على أسقفية إيبونوس (أسقفية تاريخية).

وكان قد قام مؤخرا صاحب الغبطة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بزيارة رعوية إلى إبراشية نيجيريا استمرت 8 ايام احتفل فيها بالقداس الإلهي البطريركي في كاتدرائية قيامة الرب بلاجوس. بمشاركة المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإيبارشية نيجيريا. ومعاونة العديد من الكهنة المحليين.

وخلال القداس الإلهي بوضع يد البابا ثيؤدوروس الثاني، رسم شماس جديد. في نهاية القداس الإلهي عمد غبطته العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار.

زيارة رعوية إلى كاتدرائية قيامة الرب

كما قام البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا بزيارة رعوية إلى كاتدرائية قيامة الرب، لاجوس. التي وضع حجر الأساس قبل إثني عشر عاماً.

وقد استقبله أبنائه المبتهجين بحضوره بالترحيب بترديد الذكصولوجيا، معبرين بحماس عن فرحتهم بوجود غبطته بينهم.

وترأس صاحب الغبطة صلاة التريصاجيون لذكرى مثلث الرحمات رئيس الأساقفة الراحل المتروبوليت ألكسندروس. ونصح الكاهنة والمؤمنين بالبقاء مخلصين لمبادئ الأرثوذكسية الحقيقية قبل عقد جلسة خاصة مع الإكليروس.