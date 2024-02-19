البابا ثيؤدوروس يكرم 3 من المطارنة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس المتروبوليت ثيوفيلاكتوس مطران طرابلوس (ليبيا) لقب شيخ قيصرية. وعُين أول رئيس كهنة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بعد البطريرك.

وكرر الأمر نفسه مع المتروبوليت إمانويل مطرانية بتوليماذوس لقب شيخ ديوسبوليس، وذلك لتقاعدهما.

كما كرم صاحب الغبطة المتربوليت ناركيسوس مطران بلوسِييُو (بورسعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية بوسام اللواء للقديس سابا لخدمته في البطريركية بالإسكندرية على مدى عشر سنوات وما حققه في خدمته من إنجازات.

وشارك أعضاء المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بالقدس الإلهي البطريركي الذي ترأسه صاحب الغبطة البابا ثيودروس، بمناسبة عيد شفيعه القديس ثيودروس التيروني في كاتدرائية القديس نيقولاوس في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور سفير يوناني السيد نيكولاوس باباجورجيو، وسفيرة قبرص السيدة بولي يوانو لدى مصر، والقنصل العام اليوناني في الإسكندرية السيد يوانيس بيرجاكيس، ورؤساء مجالس الرعية في كنائس وممثلي الجمعيات والمؤسسات الكنائسية العربية في القاهرة، وممثلي الجمعية اليونانية بالقاهرة. والعديد من المؤمنين.

خلال القداس الإلهي تمت رسامة الشماس إيريناوس كاهناً. الشماس من غانا، وهو خريج المدرسة البطريركية بالإسكندرية "القديس أثناسيوس الكبير"، والذي سيخدم في إيبارشية عروسة المقدسة بتنزانيا.

بعد القداس الإلهي أزاح لبابا وبطريرك الإسكندرية الستار عن التمثال النصفي للراحل البطريرك ميليتيوس ميتاكساكيس (1926-1935) في باحة المقر البطريركي.

وتحدث غبطته عن حياة ميتاكساكيس ومساهمته الكبيرة في الكرسي البطريركي للقديس مرقس، مشددًا بشكل خاص على أن جميع الأنظمة التي لا تزال سارية في بطريركية الإسكندرية جاءت من هذا البطريرك العظيم. والذي قام بصياغة "القانون الأساسي لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس"، و"تنظيم محاكم الكرسي البطريركي بالإسكندرية والإجراءات المطبقة عليها"، و"نظام الزواج والطلاق". خلال فترة ولايته البطريركية، وتحديد مقاطعات العرش الكنسية التسعة.