الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

حركة التنقلات الداخلية في مصر وإفريقيا للأساقفة الروم

الأنبا نيقولا انطونيو،
الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إنه تشهد كنيسة الروم الارثوذكس حركة تنقلات للمتروبوليتية أي المطارنة من إبراشية إلى أخرى وانتخاب متروبوليت وأساقفة. 

وعن حركة التنقلات فجاءت كالاتي:

1- مطران بوتسوانا المتروبوليت غناديوس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية ليبيا. 

2- مطران بابيليون المتروبوليت ثيودروس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية كونغو برازافيل والجابون. 

3- مطران نفكراتوس المتروبوليت بندليمون، انتخب متروبوليتًا على مطرانية بطليموس (مطرانية تاريخية). 

4- مطران أكسوم (أثيوبيا وإريتريا) المتروبوليت دانييل، انتخب متروبوليتًا على مطرانية أكرا. 

5- مطران أكرا (غانا) المتروبوليت بتروس، انتخب متروبوليتًا على مطرانية أكسوم.

وكان قد قام مؤخراصاحب الغبطة البابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بزيارة رعوية إلى إبراشية نيجيريا استمرت ثمانية أيام، برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، والمشرف على الإبراشية الأرملة في نيجيريا. بعد رقاد مثلث الرحمات المتروبوليت ألكسندروس مطران نيجيريا في شهر يونيو 2023.

ذلك للاطلاع عن كثب على العمل الذي نجزه المتروبوليت ألكسندروس خلال 26 عام وتقييم الوضع القائم. وأثناء إقامته هناك التقى باللإكليروس المحليين الذين طلب منهم البقاء مخلصين لكنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا الكنيسة القانونية الوحيدة في أفريقيا، التي هي الكنيسة الأرثوذكسية والبطريركية التبشيرية القديمة.

كما لأنه خلال انعقاد المجمع المقدس سيتم انتخاب مطرانًا جديدًا على إبراشية نيجيريا من قِبل رؤساء الكهنة أعضاء المجمع.

كما قام البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بزيارة رعوية إلى كاتدرائية قيامة الرب، لاجوس. التي وضع حجر الأساس قبل إثني عشر عاماً.

وقد استقبله أبنائه المبتهجين بحضوره بالترحيب بترديد الذكصولوجيا، معبرين بحماس عن فرحتهم بوجود غبطته بينهم.

وترأس صاحب الغبطة صلاة التريصاجيون لذكرى مثلث الرحمات رئيس الأساقفة الراحل المتروبوليت ألكسندروس. ونصح الكاهنة والمؤمنين بالبقاء مخلصين لمبادئ الأرثوذكسية الحقيقية قبل عقد جلسة خاصة مع الإكليروس.

وشكر المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا البابا ثيودروس نيابة عن الكهنة والأبرشية على محبته لأبنائه، مشيدًا برؤيته التبشيرية بروح سلفه مرقس الإنجيلي في قارة أفريقيا بأكملها.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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