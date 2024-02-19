الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن المصابين فى "حادث السيرك" بالوادى الجديد

المصابون في حادث
المصابون في حادث السيرك بالوادي الجديد

أجرى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الإثنين، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب الذين تعرضوا لحادث أثناء قيامهم برحلة لسيرك بمركز الخارجة بالمحافظة.

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن 31 طالبًا تعرضوا لإصابات طفيفة إثر انهيار مدرج سيرك كانوا يجلسون عليه لمشاهدة عرض السيرك، وتم نقل جميع المصابين على الفور لمستشفى الخارجة التخصصي بالخارجة، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

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وزير التعليم يطمئن خلال اتصال هاتفي بمحافظ الوادي الجديد على الحالة الصحية للطلاب المصابين في حادث السيرك 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي تابع عن كثب حالة الطلاب بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما وجّه الوزير، مدير مديرية التربية والتعليم المهندس سيد عبدالعزيز عطية، بمتابعة حالة الطلاب والاطمئنان عليهم وتوفير كل سبل الرعاية لهم.

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