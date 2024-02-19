رفع 200 ألف طن مخلفات بمدخل مقلب شبرامنت العمومى

نظمت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل سلسلة من الحملات على مدار 10 أيام لرفع التراكمات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي، تمكنت خلالها من رفع 200 ألف طن رتش ومخلفات وتراكمات بمعدات وفرق العمل التابعة لهيئة النظافة بمعدل يتراوح بين 15 و20 ألف طن مخلفات يوميًا.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات والحفاظ على البيئة وتطوير الوجهة الحضارية، مشددًا على مسئولي الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أعمال رفع المخلفات وانتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مدخل مقلب شبرامنت مع مراعاة عدم إعاقة حركة المركبات المترددة على المقلب.



وكلف المحافظ بالحفاظ على ما تم إنجازه والتشديد على سيارات نقل المخلفات المترددة على المقلب بضرورة تفريغ حمولتها داخل النقاط المحددة لهم بالمقلب مع مراقبة عمليات نقل وتفريغ المخلفات على مدار اليوم.



ووجه المحافظ باستكمال جهود رفع كل المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت ورفع كفاءة المنطقة من تمهيد للطريق وتحسين منظومة الإنارة.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا بمجازاة مديري إدارات الإشغالات والتنظيم والمتابعة الميدانية بحي العمرانية وعدد من موظفي تلك الإدارات في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدي التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.



وجاء قرار محافظ الجيزة بعد رصد عدم المتابعة الميدانية لحالة الإشغالات بشوارع العدوي سليم والثلاثيني بحي العمرانية الأمر الذي أدى إلى وجود تعديات من المحال والمنشات التجارية علي نهر الطريق وإعاقة حركة المواطنين، بالإضافة إلى رصد أعمال بناء وتشطيبات دون ترخيص بشارع عثمان محرم ووجود كابل كهربائي مكشوف بشارع كمال منصور المتفرع من عدوي سليم مما يمثل خطرًا على السلامة العامة للمواطنين.



كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نائب رئيس حي بولاق الدكرور لقطاع النظافة ورئيس القطاع الجنوبي للنظافة بحي بولاق الدكرور، وذلك للتقصير في العمل الأمر الذي أدى إلى تواجد بؤر للمخلفات بشارعي الملكة والمساكن وشوارع ترعة عبد العال ١ والشوربجي والمساكن.



وأصدر المحافظ قرارًا بمجازاة مدير إدارة التنظيم بحي المنيرة الغربية ومدير الإدارات الهندسية بحي المنيرة، وذلك لعدم التعامل الفوري حيال مخالفات البناء التي تم رصدها بدون ترخيص.



وقد شدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة.



وأكد اللواء أحمد راشد، المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.