وزيرة الثقافة تشهد انطلاق أولى "الليالى المصرية السعودية" بدار الأوبرا

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، انطلاق أولى حفلات الليالي المصرية السعودية، والتي تُنظمها وزارة الثقافة المصرية، وهيئة الترفيه السعودية، وحضرها نخبة من نجوم الفن والثقافة والإعلام.

بدأ الحفل بفقرة غنائية للفنان ماجد المهندس والذي تغنى بباقة من الأغاني من ضمنها "تناديك"، و"أكدب عليك"، و"بين إيديا"، تلى ذلك فقرة الموسيقار عمر خيرت، والذي قدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني، التي صاحبته فيها الفنانة ريهام عبد الحكيم بأغنية “فيها حاجة حلوة”.

أعقب ذلك فقرة الفنان الكبير محمد منير، والذي غنى "علموني عينيك، بعشق البحر"، واختتمت النجمة شيرين عبدالوهاب الحفل بعدد من الأغاني منها "مشاعر، وحبه جنة، وعيون القلب".

شيرين عبد الوهاب في دار الأوبرا المصرية

شيرين عبد الوهاب في دار الأوبرا المصرية

شيرين عبد الوهاب في دار الأوبرا المصرية

شيرين عبد الوهاب في دار الأوبرا المصرية