الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تركى آل الشيخ: مصر مليئة بالمواهب والقدرات.. والعلاقات معها عميقة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إنه حريص على وجود تنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن هناك علاقة عميقة بين مصر والسعودية.

وعلّق آل الشيخ خلال لقاء أذاعته قناة "الحياة" عن أولى حفلات الليالي السعودية المصرية قائلًا: "حفل للتاريخ وهناك علاقة تاريخية بين البلدين تنعكس الآن على أرض الواقع، وأعتقد أن رمزية المكان والمشاركين أكبر دليل على عمق حجم العلاقة الكبيرة بين البلدين".

تركي آل الشيخ: أحلم بالانتقال إلى المستوى الأعلى من المشاريع الكبرى مع مصر

وتابع: "أحلم بالانتقال إلى المستوى الأعلى والأكبر من المشاريع الكبرى؛ لأن مصر بلد مليئة بالمواهب والقدرات والكفاءات، كذلك السعودية تعيش انتعاشة كبيرة ونقلة نوعية".

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