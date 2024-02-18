تركى آل الشيخ: 4 مليارات جنيه ميزانية حفلات الليالى السعودية المصرية

قال المذيع السعودي مقدم حفل الليالي السعودية المصرية إن تكلفة الحفل مليار جنيه خلال 7 أيام في مصر.

ورد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائلًا: "قولت كام؟ ميزانية حفلات الليالي السعودية المصرية 4 مليارات جنيه".

وأضاف آل الشيخ، خلال لقاء أذاعته قناة "الحياة" من أولى حفلات الليالي السعودية المصرية: "حريصون الآن على وجود تنسيق عال مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وتابع: "هذا الحفل حفل للتاريخ وهناك علاقة تاريخية بين البلدين تنعكس الآن على أرض الواقع، وأعتقد أن رمزية المكان والمشاركين أكبر دليل على عمق حجم العلاقة الكبيرة بين البلدين".