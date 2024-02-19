يفتتحه الرئيس السيسى اليوم.. "إيجبس" يجمع العالم فى مصر للتعاون فى مجال الطاقة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، بحضور عدد كبير من سفراء ووزراء الطاقة من مختلف دول العالم، وذلك تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات»، حيث يقام المعرض بقاعة المؤتمرات الرئيسية بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024

ومن المتوقع أن يجذب معرض إيجبس، الذى يقام تحت رعاية وإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، أكثر من 35,000 زائر و2,200 مندوب ومشارك من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة والتفاعل في هذا الحدث الكبير.

وتشكل مصر محورًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط لبدء حوارات حول الانتقال العادل والمتوازن في قطاع الطاقة وتطوراته المستقبلية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، كما تلعب مصر دورًا هامًا كجسر يربط بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الإفريقية، وكذلك بين البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، مما يجعلها نقطة انطلاق لاستكشاف فرص جديدة في مجال الطاقة، كما تبرز مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الطاقة، وتعتبر شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال.

كما يشكل مؤتمر "إيجبس 2024" منبرًا هامًا لنقاشات معمقة حول التحديات والإمكانيات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي، ويسلط هذا الحدث الضوء على أبرز الاتجاهات الجديدة والابتكارات الرائدة في هذا المجال، مع التركيز أيضًا على التغيرات الإقليمية ذات الأثر الكبير، بالإضافة إلى ذلك، يتطرق المؤتمر إلى الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق الأهداف الطموحة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر.

قطاع البترول المصري

في سياق متصل كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد صرح بأن التحول من "مؤتمر مصر الدولي للبترول" إلى "مؤتمر مصر الدولي للطاقة" يمثل ثمرة للمساعي المبذولة من جانب قطاع البترول المصري نحو تحقيق الأمن الطاقي بمفهومه الأوسع في مصر.

كما أوضح أن القطاع ينشط في عدة محاور رئيسية لدعم مبادرات وإجراءات تقليل الانبعاثات وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، ومن هذه المحاور ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي كأساس وداعم للطاقة المتجددة، وتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية لإنتاج النفط والغاز، وتوسيع نطاق إنتاج البتروكيماويات الصديقة للبيئة، والاستفادة من الطاقة المتجددة في مختلف مواقع ومنشآت الإنتاج، وكذلك العمل على إنتاج الهيدروجين بانبعاثات كربونية منخفضة.