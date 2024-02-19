الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سمير مرقص لـ"الشاهد": استنساخ الأفكار دون تعديل سبب التراجع الثقافى لدينا

الدكتور سمير مرقص
الدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي: "نحن نقوم باستنساخ الأفكار واستيرادها من الخارج، وهذا سبب التراجع الثقافي لدينا، حيث أنه لابد وأن يكون هناك مراجعة وتعديل على الأفكار التي يتم استيرادها من الخارج".

بناء الفلسفة

وأكد الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفلاسفة يجب أن يكونوا متواجدين في الشورع والميادين وليس في المكاتب والندوات؛ وذلك لأن الفلسفة يجب أن يتم بناءها من الأحداث التي يعيشها المجتمع والمواطنين على أرض الواقع.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

سمير مرقص الشاهد اكسترا نيوز برنامج الشاهد مفكر سياسي

الأكثر قراءة

عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بغزة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

جار مؤلف كتاب "لعلّك تضحك".. أول صور لشقة إمام عاشور الجديدة بسعر خرافي

قبل جلسة "العدل الدولية".. ما هى أبرز الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وشروط إصدارها

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين