سمير مرقص لـ"الشاهد": استنساخ الأفكار دون تعديل سبب التراجع الثقافى لدينا

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي: "نحن نقوم باستنساخ الأفكار واستيرادها من الخارج، وهذا سبب التراجع الثقافي لدينا، حيث أنه لابد وأن يكون هناك مراجعة وتعديل على الأفكار التي يتم استيرادها من الخارج".

بناء الفلسفة

وأكد الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفلاسفة يجب أن يكونوا متواجدين في الشورع والميادين وليس في المكاتب والندوات؛ وذلك لأن الفلسفة يجب أن يتم بناءها من الأحداث التي يعيشها المجتمع والمواطنين على أرض الواقع.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.