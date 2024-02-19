الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ترامب يطلق علامة تجارية للأحذية الرياضية باسمه (فيديو)

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم السبت، علامته التجارية الخاصة بالأحذية الرياضية.

وقال ترامب خلال إعلانه عن الخط الخاص بأحذيته في فيلادلفيا: "أردت القيام بذلك منذ فترة طويلة. لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في مثل هذه الأمور وقد توصلوا إلى هذا الحذاء الذي أعتقد أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا"، حسبما نقل موقع "إن بي سي نيوز".

وأشار ترامب إلى أن خط الأحذية الرياضية الجديد سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سنًا.

ويوفر الخط الذي أطلق عليه اسم "ترامب شوز"، 3 أنواع من الأحذية تأتي بشعار "لا تستسلم أبدًا" وحرف "T"، ويبلغ سعر الزوج 399 دولارًا.

وجاء إعلان ترامب عن خط الأحذية الخاص به بعدما حكم قاض في نيويورك يوم الجمعة بأنه يتعين عليه دفع 354.9 مليون دولار عقابًا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.

ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضًا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

وألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر الماضي والذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية، قائلًا يوم الجمعة إن ذلك لم يعد ضروريًا لأنه يعين مراقبًا مستقلًا ومديرًا مراقبًا لامتثال أعمال ترامب.

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