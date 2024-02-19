وزير السياحة يكشف آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف الكبير

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه جارى العمل بالمتحف المصرى الكبير فالأعمال تجري على قدم وساق وسيتم الإعلان عن موعد الافتتاح في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أنه يتم الانتهاء متحف مراكب الشمس بالمتحف وأمامه نحو شهرين ليتم الانتهاء من الأعمال المتبقية فية.

50 مليار جنيه حوافز للقطاع السياحي

وأضاف “عيسى”، فى تصريحات صحفية، أنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مجموعة من الحوافز للقطاع السياحى بقيمة نحو 50 مليار جنيه، وذلك لتحفيز الاستثمار الفندقى وزيادة عدد الغرف الفندقية، كما سيحصل المستثمر على دعم بعد تشغيل الفندق، موضحا أن أكبر التحديات التى تواجة القطاع السياحى هو عدد الغرف الفندقية.

وأوضح أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة المالية، على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر؛ لاسيما المجال الفندقي.

وأشار عيسى إلى حرص الوزارة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وتحسين مناخ الاستثمار بها، مشيرًا إلى أنه تم إعادة فتح وتشغيل حوالي 6884 غرفة خلال عام 2023 من إجمالي (23099) غرفة مغلقة.

وأضاف إلى أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة 14209 غرف، والتي وفرت ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحًا أنه من المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالعمل على تنفيذ منتج جديد "Cairo City Break للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها، مما يعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة وزيادة عدد الليالي السياحية بها.