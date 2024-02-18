5% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال 40 يوم الاولى من بداية العام

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الملتقى الذي يعقده بصفة دورية مع القيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة، وذلك في ضوء المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في أكتوبر 2022 تحت عنوان "100 قيادة"، وذلك حرصًا من الوزير على مناقشة خطط عمل الوزارة وسياساتها خلال الفترة المقبلة، واستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر بصفة دورية مع قياداتها، بما يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه، معلنا أن السياحة في مصر حققت نمو في أعداد السياحة الوافدة إليها خلال الأربعين يوم الأوائل من العام الجاري بنسبة 5 % عن مثيلتها في عام 2023.

وقد قام الوزير، خلال اللقاء، بعرض النتائج التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أهمية قيام جميع القيادات المتواجدة واللذين يقودون ما يقرب من 28 ألف موظف من العاملين بالوزارة بمسئولية نقل إليهم ما تم استعراضه ومناقشته خلال اليوم، بما يضمن العمل على تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.

مؤكدا على أهمية العمل على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.

كما استعرض، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر الماضي، بما يساهم في الحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري، لافتًا إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات فقد حققت مصر 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من عام 2023 وهو ثاني أعلى معدل حققته مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية.

ولفت إلى قيام الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتواصل المباشر مع شركاء المهنة في الأسواق السياحية المختلفة وخاصة من خلال الخطابات الرسمية التي تم إرسالها لهم وتتضمن رسائل إيجابية لطمأنه الأسواق وإلقاء الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمساندتهم بما يعمل على ضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر، موجهًا الشكر لكافة القيادات والعاملين بالوزارة والهيئة وصندوق دعم السياحة والآثار وفريق عمل برنامج تحفيز الطيران على ما قاموا به من جهود بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن.

وأكد الوزير على أن سياسة الترويج والتنشيط الحالية للوزارة والتي تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات طيران من خلال تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co-Marketing، كما ترتكز على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلًا من التركيز على تحفيز الطلب عليه.

وحرص الوزير على عرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة Testimonials التي قامت الهيئة بتصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال تواجدهم بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، موضحًا أنه تم نشر هذه الأفلام الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بالخارج بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.