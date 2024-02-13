الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تزامنًا مع زيارة أردوغان.. غادة شلبى: 32% ارتفاعًا فى معدلات السياحة التركية الوافدة خلال 2023

غادة شلبى
غادة شلبى

أكدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، على اهتمام الوزارة بـالسوق التركية  وخاصة بعد زيادة المعدلات السياحية الوافدة منه خلال عام 2023، مُشيرًة إلى أهمية زيارة الرئيس التركي في دفع مستويات التعاون بين البلدين.

وأضافت "شلبى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة تعمل فى العديد من ملفات التسويق والترويج مع شركات الطيران ومنظمى الرحلات التركية.

زيادة الرحلات التركية للقاهرة فى أبريل.. و32% زيادة فى أعداد السائحين الأتراك على مصر خلال العام الماضى 

وأشارت "شلبى" إلى أنها  قد التقت مؤخرًا مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بالقاهرة ويقومون حاليًا بتشغيل  3 رحلات طيران يوميًا من تركيا إلى مدينة القاهرة وجارٍ العمل على زيادتها لتصل إلى 4 رحلات طيران يوميًا اعتبارًا من شهر أبريل القادم، كما يتم تسيير 9 رحلات طيران أسبوعيًا من تركيا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، بالإضافة إلى رحلاتها من تركيا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، لافتًا إلى أنهم يعملون على زيادة رحلاتهم على كافة المقاصد السياحية وليس على مدينة شرم الشيخ الوجهة المفضلة للسائح التركى.

وقد شاركت وزارة السياحة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة فى معرض إسطنبول الدولى للسياحة والسفر الذى أقيم مؤخرًا بالعاصمة التركية، والمؤشرات تدل على زيادة الحركة السياحية التي ستأتي إلينا من السوق التركية خلال الفترة المقبلة خاصة أن أعداد السائحين الأتراك الذين توافدوا على المقاصد السياحية المصرية وخاصة شرم الشيخ خلال العام الماضى  زادت بما يقرب من 32% عن السنوات الماضية.

رجب طيب أردوغان الزيارة المرتقبة القاهرة التسويق شركات الطيران التركية

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