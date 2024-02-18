ما الهدف من نشر وثائق حرب أكتوبر في هذا التوقيت تحديدا؟.. مصدر أمني يوضح

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن وثائق حرب أكتوبر التي أعلنت عنها وزارة الدفاع في هذا التوقيت مهمة للغاية بالنسبة للباحثين، فلم يكن أمامهم في الماضي سوى شهادات العسكريين الذين خاضوا الحرب.

وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن وثائق حرب أكتوبر تبرز حجم التحديات التي واجهتها القوات المسلحة المصرية وتغلبت عليها، وهي رسالة مفادها أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمننا وأرضنا.

وأوضح الحلبي، أن التقديرات الاستراتيجية لدى الحكومة الإسرائيلية خاطئة، ومصر جاهزة لكافة سيناريوهات الصراع الدائر الآن في فلسطين.