صلاح الشرنوبى: التعاون مع السعودية مثمر لكل الوطن العربى

قال الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، إنه سعيد جدًا بانطلاق أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، متابعًا: "ليلة جميلة بها الكثير من المفاجآت القوية".

وأضاف الشرنوبي، خلال لقاء في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية عبر قناة "الحياة": "هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل شيخ عاملة تعاون مع مصر بشكل كبير، وهذا يؤكد العلاقات العظيمة بين البلدين الممتدة عبر التاريخ".

وتابع: "فعلًا حاجة عظيمة جدًا ومفاجآت هيئة الترفيه جميلة، وشرفت بالتكريم من هيئة الترفيه السعودية" مؤكدًا أن حفلات الليالي السعودية المصرية في دار الأوبرا شيء مشرف متمنيًا استمراره.

وأكد أن التعاون مع هيئة الترفيه السعودية أمر عظيم ومثمر لكل الوطن العربي.