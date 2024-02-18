الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إسعاد يونس: مستعدون لمنافسة أمريكا فى الفن.. وسعيدة بالتعاون مع السعودية

الفنانة إسعاد يونس
الفنانة إسعاد يونس

قالت الفنانة إسعاد يونس، إن صناعة السينما ما هي إلا مال ويليه الفن، متابعة: "مفيش مال مفيش فن لأنها صناعة وتجارة".

وأضافت صاحبة السعادة، خلال لقاء في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية المُذاع على قناة "الحياة": "ما يحدث الآن طفرة عظيمة جدًا كنا نتوقعها، وأنا سعيدة جدًا بالتعاون المصري السعودي".

وتابعت: "هذا شيء عظيم وشغل ناس تفكر بشكل سليم جدًا" مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة جديدة ورائعة.

إسعاد يونس: الوقت مناسب جدًا للتعاون الفني بين مصر والسعودية

وأشارت إلى أن صناعة السينما في مصر قائمة منذ 125 سنة وبالتالي نحن لدينا رصيد وخبرات طويلة في الصناعة وكان من المتوقع أن تحتل صناعة السينما المصرية مكانة في العالم مثل الصناعات الأخرى".

وأكدت أن الفيلم المصري يخاطب العالم العربي كله، ويعد سببًا أصيلًا في وحدة العرب، لأن اللغة والثقافة تجمع الناس ببعض، متابعة: "هذا وقت مناسب جدًا للتعاون الفني بين مصر والسعودية، خصوصًا أن الصناعة في أمريكا مهتزة بعض الشيء، لذلك لدينا فرصة كبيرة مع المملكة".

إسعاد يونس أمريكا الفن السينما المصرية السعودية حفلات الليالي السعودية المصرية

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