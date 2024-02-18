تفاصيل مقتل جامع خردة في الشروق.. وشقيقته: "كان بيصرف علينا"

"اتق شر من احسنت إليه" عبرت تلك الكلمات على الحادث الأليم الذي تعرض له الشاب" حسن علاء" صاحب الـ25 من العمر، يعمل في جمع الخردة للإنفاق على شقيقاته ووالده المسن، حيث أنه يجوب شوارع مدينة الشروق طوال اليوم، على دراجته النارية "تروسيكل" لكسب القليل من المال، ومن ثم يذهب للمنزل لأخذ قسط من الراحة لاستكمال عمله في اليوم التالي، واستمر ذلك الحال لعدة أشهر حتى جاء شاب يطلب من "حسن" العمل ومساعدته في جمع الخردة، وبدأ في العمل سويًا.

المتهم رد المعروف بالقتل والسرقة

لم يمر سوى ثلاثة أيام ليبدأ الشاب" المتهم" في وضع خطة للتخلص من "حسن" وسرقة الدراجة النارية الخاصة به وبعض النقود الذي كان يعمل طوال اليوم لتوفيرها.... مكالمة هاتفية جاءت لوالد "حسن" تخبره بأن يأتي لقسم الشرطة للتحدث معه في بعض الأمور، انتابت نوبة القلق على قلب الأب خاصة بعد تأخر نجله عن ميعاد وصله للمنزل ليفر مسرعًا نحو القسم وعقله وقلبه يرتجفان خوفًا على فلذة كبده، وفقًا لما ذكرته شقيقه المجني عليه في حديثها لـ "الدستور".

تعالى استلم جثة إبنك

وأضافت أن عقب وصول والدها لقسم الشرطة وأخبره بأن "حسن" قُتل والمتهم سرق الدراجة النارية وبعض النقود التي كانت بحوزته، وتم العثور على الجثة على طريق الشروق وبها كسور وسجحات متفرقة ونزيف داخلي، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتل شقيقها بدم بارد لسرقته، وهو العائل الوحيد لهم.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الشروق بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بكسور وسحجات ونزيف داخلي بطريق الشروق.

وتبين من التحريات الأمنية أن المتوفى عامل خردة يدعى حسن يبلغ من العمر 25 سنة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تعرض لحادث غامض أثناء سيره بالطريق العام.

ويجري رجال المباحث بقسم شرطة الشروق تحرياتهم في الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، والاستماع إلى شهادة شهود العيان، وتتبع خط سير المجني عليه، للوصول إلى هوية المتهم.