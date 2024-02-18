حبس المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 700 جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام بقصد ترويجها بمدينة السلام.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت ٧٠٠ جرام و٤٠٠ جرام من مخدر الهيروين.



وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.