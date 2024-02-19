الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جار مؤلف كتاب "لعلّك تضحك".. أول صور لشقة إمام عاشور الجديدة بسعر خرافي

أمام عاشور
أمام عاشور

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطع فيديو لتشطيبات الشقة الجديدة إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر التي تطل علي نهر النيل مباشرة وذلك حسب فيديو بثته إحدى الصفحات تشطيب المنازل الحديثة وظهرت شقة اللاعب بمساحة تتخطى 500 متر وديكورات بنظام الأسقف المعلقة.

txt

الزمالك يثمن زيارة مجلس إدارة الأهلى للقلعة البيضاء

شقة أمام عاشور

بعد عمليات بحث وتواصل مع أحد السماسرة في المنطقة، تأكد أن الشقة تقع في شارع النيل بالجيزة وتحديدًا داخل إحدى العمارات المطلة على كوبري عباس، وهى عمارة ملاصقة لعمارة الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور صاحب كتاب “لعلك تضحك” وسعرها يتراوح ما بين 20 - 30 مليون جنيه، بحسب تأكيدات سمسار المنطقة، حيث كان عاشور يقطن بمنطقة المهندسين وتحديدًا في شارع شهاب وقت تواجده مع الزمالك قبل انتقاله للقلعة الحمراء.

نادي الاهلي 

وانتقل إمام عاشور إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي في صفقة أحدثت ضجة كبيرة وقتها بعد رحلة احتراف قصيرة في صفوف نادي ميتلاند الدنماركي، خاصة أن اللاعب ارتبط ارتباطًا كبيرًا بجمهور الغريم التقليدي وكان دائم الحديث عن عشقه وانتماءه للقلعة البيضاء.

شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
شقة إمام عاشور الجديدة
مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور النادي الأهلي شقة أمام عاشور

الأكثر قراءة

عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بغزة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

جار مؤلف كتاب "لعلّك تضحك".. أول صور لشقة إمام عاشور الجديدة بسعر خرافي

قبل جلسة "العدل الدولية".. ما هى أبرز الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وشروط إصدارها

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين