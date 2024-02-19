جار مؤلف كتاب "لعلّك تضحك".. أول صور لشقة إمام عاشور الجديدة بسعر خرافي

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطع فيديو لتشطيبات الشقة الجديدة إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر التي تطل علي نهر النيل مباشرة وذلك حسب فيديو بثته إحدى الصفحات تشطيب المنازل الحديثة وظهرت شقة اللاعب بمساحة تتخطى 500 متر وديكورات بنظام الأسقف المعلقة.

شقة أمام عاشور

بعد عمليات بحث وتواصل مع أحد السماسرة في المنطقة، تأكد أن الشقة تقع في شارع النيل بالجيزة وتحديدًا داخل إحدى العمارات المطلة على كوبري عباس، وهى عمارة ملاصقة لعمارة الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور صاحب كتاب “لعلك تضحك” وسعرها يتراوح ما بين 20 - 30 مليون جنيه، بحسب تأكيدات سمسار المنطقة، حيث كان عاشور يقطن بمنطقة المهندسين وتحديدًا في شارع شهاب وقت تواجده مع الزمالك قبل انتقاله للقلعة الحمراء.

نادي الاهلي

وانتقل إمام عاشور إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي في صفقة أحدثت ضجة كبيرة وقتها بعد رحلة احتراف قصيرة في صفوف نادي ميتلاند الدنماركي، خاصة أن اللاعب ارتبط ارتباطًا كبيرًا بجمهور الغريم التقليدي وكان دائم الحديث عن عشقه وانتماءه للقلعة البيضاء.

شقة إمام عاشور الجديدة

شقة إمام عاشور الجديدة

شقة إمام عاشور الجديدة

شقة إمام عاشور الجديدة

شقة إمام عاشور الجديدة