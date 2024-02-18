لبنى عسل: حفلات الليالى المصرية السعودية تعكس التعاون والعلاقات بين البلدين

علقت الإعلامية لبنى عسل على بداية حفلات الليالي المصرية السعودية، والتي تُنقل على شاشة قناة الحياة، مؤكدة أن الحفلات تمثل التعاون والتنسيق المستمر والعلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية.

لبنى عسل: حفلات الليالي المصرية السعودية تجمع كوكبة من النجوم والأصوات القيمة

وأضافت عسل، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن حفلات الليالي المصرية السعودية تأتي في إطار التعاون بين هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية.

وتابعت: "أولى الحفلات اليوم تضم عددًا كبيرًا من النجوم الكبار مثل الكينج محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم ماجد المهندس"، مؤكدة أن الحفلات تجمع كوكبة من النجوم والأصوات القيمة مع صورة وشكل واستعدادات فنية كبيرة، سواء صوتية أو مرئية.