الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"فيفا" يختار عصام عبدالفتاح ضمن دورة أفضل محاضري الحكام على مستوي العالم

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح

تنطلق، غدا الإثنين، دورة "فوتورو" لإعداد وتطوير أفضل المحاضرين على مستوى العالم، والتي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتستمر حتى يوم 22 فبراير الجارى .

وتقام هذه الدورة فى الإمارات العربية المتحدة وتحديدا فى مدينة "دبي" خلال الفترة من 19 فبراير وحتى ٢٢ فبراير الجاري تحت إشراف خبراء ومحاضرين دوليين وبحضور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا ونائبه القطري هاني طالب بلان. 

ويشارك من التحكيم المصري عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، ضمن قائمة المحاضرين الدوليين الأفضل على مستوى العالم . 

يذكر أن عصام عبدالفتاح عمل عضوا بلجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لسنوات كثيرة والذي كان مسؤلا عن قطاع شمال افريقيا والذي قدم الكثير والكثير من خبراته وقدراته المتميزة في تطوير حكام القارة السمراء الذي يعمل علي افضل واحدث الوسائل التعليمية الجديدة لتطوير وتثقيف الحكام.

ومن المقرر أن تشمل الدورة العديد من المواضيع مثل منطقة الجزاء والأخطاء التكتيكية والتسلل والعمل الجماعي، كما تشتمل على محاضرات متخصصه في تقنيةِ حكم الفيديو المساعد (VAR) والتي تأتي للمرة الثانية في دوراتِ "فوتورو" لإعداد محاضرين في هذا الجانب نظرًا لأهميته وضرورةِ تطبيقه في المُستقبلِ القريب، كما تشتمل الدورة على اختبارات عملية ونظرية للمشاركين .

ويعد عبد الفتاح أحد الحكام الدوليين السابقين المشهود لهم بالكفاءة، وسبق أن شارك فى غدارة مباريات كأس العالم ممثلا عن مصر، وشغل منصب رئيس لجنة الحكام المصرية أكثر من مرة قبل اتجاه اتحاد الكرة للاعتماد على الأجانب فى رئاسة اللجنة بدايوة من الانجليزى مارك كلاتنبيرج ومن بعده البرتغالى فيتور بيريرا.

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