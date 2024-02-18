الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الأساسية والمكون الدولارى المطلوب لزيادة المعروض

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.


وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.


ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها.
 

وأكد "مدبولي" استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرًا لتلك المنتجات والسلع.


من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرًا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقًا لطلبات وزير التموين. 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع لؤي الخرافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية- الكويتية القابضة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة؛ لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وإمكانات توسعها.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور من الشركة، مؤكدًا متانة العلاقات المصرية الكويتية، والحِرص الشديد على دعم الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذا مختلف الاستثمارات الخارجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: نعلم حرصكم على الاستثمار في مصر، وكذلك التوسُع في الاستثمارات.

وتوجّه لؤي الخرافي، بالشكر لاجتماع رئيس الوزراء مع مجلس إدارة الشركة المصرية- الكويتية القابضة اليوم، معربًا عن سعادته بعقد هذا الاجتماع في المقر الجديد لمجلس الوزراء، ومتقدمًا بالتهنئة على هذا الصرح وعلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل فخرًا لمصر وتليق بمكانة الدولة المصرية.

مجلس الوزراء رئيس الوزراء الاحتياجات السلع الأساسية زيت الطعام

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