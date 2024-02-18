تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، اليوم الأحد، عن ملابسات خطف عامل والتعدي عليه بمركز دكرنس في الدقهلية.

تبلغ لمركز شرطة دكرنس من ربة منزل بتلقيها اتصالًا من شخصين غير معلومين لديها مفاده احتجاز نجلها طرفهما لشروعه فـى سرقة مركبة "توك توك" خاصة بأحدهما، وطلبا منها مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة عاطل، سائق.

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وتم تحرير المجنى عليه من داخل مسكن أحدهما، وتبينت إصابته بحروق وسحجات وكدمات متفرقة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة ظنًا منهما شروعه فـى سرقة "التوك توك" ملك أحدهما.. وأضافا قيامهما بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة للتحقيق.