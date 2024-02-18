الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 20 كيلو حشيش بأكثر من مليون جنيه بجنوب سيناء

حشيش
حشيش

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بقصد الاتجار بقيمة مالية بلغت أكثر من مليون جنيه بجنوب سيناء.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء، قيام عنصر إجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة  رأس سدر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 20 كيلو جراما من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، 2 ماكينة عد نقود.

 وبمواجهته اعترف بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى".

وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،200،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنوب سيناء المواد المخدرة وزارة الداخلية قسم شرطة رأس سدر

مواد متعلقة

محافظ جنوب سيناء يفتتح معصرة زيتون بمدينة رأس سدر بتكاليف 18 مليون جنيه

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

"عودة الملك".. صحف بريطانيا تعلق على تألق محمد صلاح أمام برينتفورد

تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات