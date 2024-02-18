الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق بمصنع حديد فى الشرقية

حريق بمصنع
حريق بمصنع

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب في مصنع حديد وصلب بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع حديد وصلب بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

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طلب التحريات فى حريق منزل والد سوزى الأردنية

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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أبوالنمرس

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية مصنع حديد حريق بمصنع حديد حريق الحماية المدنية

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