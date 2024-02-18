السيطرة على حريق بمصنع حديد فى الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب في مصنع حديد وصلب بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع حديد وصلب بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.