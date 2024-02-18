مصر تشارك فى اجتماع دولى عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية لمحطات الطاقة النووية

شاركت هيئة الطاقة الذرية المصرية في اجتماع دولي عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية لمحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة المتجددة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وشارك الدكتور شريف الجوهري، رئيس قسم المواقع والبيئة بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية كممثل عن مصر في الاجتماع الفني الدولي عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية لمحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا.

وقدم "الجوهري" عرضًا عن رصد التغيرات المناخية في مصر وخطة الدولة لمواجهتها، وكذلك مقترح لإدماج محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة، وقد شارك في هذا الاجتماع الفني الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء من أمريكا، الصين، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، أوزباكستان، تايلند، سيريلانكا، تركيا، الأردن، البرازيل، باكستان، أوكرانيا، كينيا، غانا، تونس كما شارك أيضًا خبراء من المنظمة العالمية للطاقة، المكتب الاقتصادي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون أوروبا، المنظمة الدولية للأرصاد الجوية.

واستعرض الاجتماع الخبرات الدولية من الدول المشاركة من ناحية رصد المعلومات البيئية والتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها سواءً على المستوى الوطني أو الأقليمي، وكذلك التوقعات المستقبلية.

وقد أوضح "الجوهري" بعد عودته بأن الاجتماع قد أوضح بأن محطات الطاقة النووية الحديثة تتحمل التغيرات المناخية الحادة نتيجة وضع هذه التغيرات في الاعتبار أثناء التصميم خاصة بعد أخذ الدروس المستفادة دوليًا، كما أظهرت الدراسات والنتائج التي تم عرضها أن محطات الطاقة النووية الواقعة على البحيرات والأنهار هي الأكثر تأثرًا عن تلك المحطات الواقعة على شواطئ.

وأكد أهمية إدماج وتنويع مصادر الطاقة خاصة الطاقات المتجددة لمواجهة التغيرات المناخية، وكذلك أهمية تحسين برامج توفير الطاقة في القطاعات المختلفة، وكذلك تنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية لخطوط الكهرباء والمحولات وتطويرها للتعامل بمرونة أثناء التغيرات المناخية الحادة، وقد أظهر الاجتماع الفني تأثر دول كثيرة في العالم خاصة دول أوروبا بالتغييرات المناخية خلال عامي 2022 و2023 ما أدى لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، وكذلك مطالبة الحكومات للمواطنين والقطاعات المختلفة بتخفيف الأحمال وتوفير الطاقة في المجالات المختلفة.

وأوضحت تجارب بعض الدول ضرورة توفر أنظمة متنقلة من محطات الطاقة الصغيرة ومنها محطات الديزل أو محطات الطاقة الشمسية أو غيرها التي يمكنها التعامل مع الكوارث أو الحوادث التي تحدثها بعض التغيرات المناخية الحادة مثل السيول الجارفة أو ارتفاع الحرارة وزيادة منسوب البحار، ومنها أيضًا المفاعلات النووية المدمجة والمحمولة على وحدات بحرية والتي يمكن أن تساعد في إعادة الطاقة في أماكن الكوارث الواقعة على بحار أو أنهار.

وصرحت الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، بأن المركز يمتلك مدرسة علمية في مجالات دراسة تأثيرات العوامل الجوية والتغيرات المناخية بقسم المواقع والبيئة وقد شارك القسم في تقييم دراسات اختيار المواقع للمحطات النووية ودراسات تقييم الأثر البيئي.

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، أن مشاركة الهيئة بهذا الاجتماع الدولي يساعد على تبادل الخبرات مع الجهات الدولية وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات وأبحاث التعامل مع التغيرات المناخية والتي يقوم خبراء وباحثون الهيئة بأنشطة مختلفة فيها لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وانجراف التربة والتعامل مع الحشرات، وكذلك تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية ومحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة.