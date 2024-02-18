تقرير بريطانى يكشف عن تأثير حرب غزة وأوكرانيا على مستقبل القطب الشمالى

نقل موقع "فيز أورج" العلمي البريطاني، عن الباحث ألكسندروس ساريس، تحذيراته من تأثيرات الحرب في أوكرانيا وغزة على "مستقبل" القطب الشمالي.

وقال ساريس إنه عندما بدأ أبحاثه المتعلقة بالقطب الشمالي في عام 2010، كان الجميع يتحدثون عن تغير المناخ، حيث كانت المنطقة تذوب بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا، وكان هناك شعورًا حقيقيًا بالحاجة الملحة لحماية البيئة.

لكن في عام 2022، تغير الوضع بين عشية وضحاها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى وقف الخطط البيئية والتعاون بين دول القطب الشمالي، وفقًا لساريس.

وأشار ساريس، إلى أنه بعد أن دخل الصراع المسلح ليكون جزءًا من الحوار، تميل دول القطب الشمالي إلى النظر في أولوياتها بعناية أكبر، وبحسب احدى النظريات في العلاقات الدولية، فإن الحرب الباردة الثانية مستمرة وتؤثر أيضًا على القطب الشمالي.

ويتميز القطب الشمالي بكثافة الوجود العسكري، مع كثير من الأنشطة التي تجري في مياهه، وهو أمر غير معروف على نطاق واسع، وفقًا لساريس الذي بين أن روسيا تنشر غواصاتها النووية في مورمانسك، وهو خليج صغير في القطب الشمالي لا يضم سوى الغواصات وحيوان "السلطعون الملك" البحري.

وأوضح أنه نظرًا لمداها الطويل، تستطيع الغواصات الروسية استهداف أي مدينة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا.

ولفت إلى أنه لدى الولايات المتحدة، وهي القوة النووية الكبرى الأخرى ودولة القطب الشمالي، صواريخها النووية المتمركزة في ألاسكا، والتي يقع جزء منها في القطب الشمالي.

ونوه ساريس إلى أن الغواصات "الشبحية"، التي أخذت اسمها من قدرتها على عدم إمكانية تعقبها أو رؤيتها، تسافر عبر منتصف القطب الشمالي، مبينًا أن تلك الغواصات الضخمة، التي يتراوح طولها بين 100 و120 مترًا، تتحرك على طول قاع البحر.

وكشف أنه أحيانًا تقع حوادث اصطدام بين الغواصات، لكن لا يتم الإبلاغ عنها، لافتًا إلى أنه اصطدمت أخيرًا غواصة أمريكية بجسم ما.

ومضى قائلًا: "أي شخص يستمع بعناية سيعرف أن الحادث على الأرجح يتعلق بتصادم بين غواصتين".

وتتطرق ساريس إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، التي غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لمستقبل القطب الشمالي؛ لأن الحرب غيرت الطرق البحرية بين ليلة وضحاها، نتيجة هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر.