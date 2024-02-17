حمدي بخيت: إسرائيل تعرف قدرتنا الآن.. ومصر لن تسمح بأى عمليات برفح

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن مصر دولة رائدة بالمنطقة والصراع ويُرجع لها في كل الخطوات الإيجابية والحاسمة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

حمدي يخبت: مصر لا تستهون ناحية الجبهة الغربية

وأضاف بخيت، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن مصر لن تسمح بحدوث أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح، متابعًا: "هذا ليس كلامًا هذا له تفاهمات، مش شرط أطلع أقول لو حصل هعمل، لكن اللي قدامي عارف، الخصم عارف مين مصر وقدراتها النهارده إيه وممكن يرد عليا إزاي".

وأكد أن إسرائيل تعرف جيدًا أن مصر لا تستهون ناحية الجبهة الغربية، مشيرًا إلى أن القرار السيادي المصري من مصر ولا أحد يملي عليها شيئًا.

وتابع: "يجب أن يرتكز الرأي العام المصري جيدًا على تلك النقطة"، مؤكدًا أن إسرائيل مرعوبة من الموقف وظهر ذلك في تصريح نتنياهو، الذي قال إذا "استطعنا القضاء على حماس ستكون علاقاتنا بالعرب جيدة، وإذا فشلنا ستسوء العلاقة مع الدول العربية"، لافتًا إلى أن نتنياهو يعرف مصيره.