أرقام مميزة لـ ياسر إبراهيم في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

قدم ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء مميز للغاية في مباراة المارد الأحمر أمام شباب بلوزداد الجزائري وكان أحد نجوم المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخطف الأهلي نقطة ثمينة بتعادله مع شباب بلوزداد بدون أهداف في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض أبرز أرقام ياسر إبراهيم في مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

96 دقيقة شارك فيها الاعب طوال اللقاء

37 تمريرة قصيرة صحيحة من 41 تمريرة بنسبة دقة وصلت إلى 90%

3 تمريرات طولية صحيحة من 8 تمريرات بنسبة دقة 38%

2 التحامات هوائية بنسبة نجاح 100%

2 تدخلات ناجحة من 3 تدخلات بنسبة نجاح 67%

11 مرة قطع فيها تمريرات الخصم وهو الأفضل في المباراة

8 مرات استعاد فيها الكرة الثانية

13 مرة استخلص فيها الكرة بشكل عام وهو الأفضل في المباراة

لم يرتكب أي أخطاء طوال المباراة

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