السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل عسكرى: أكاذيب إسرائيل هدفها هزّ الجانب المصرى

حمدي بخيت
حمدي بخيت

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن توزيع الأدوار في أوروبا والولايات المتحدة بشأن حرب غزة أمر متفق عليه، مشيرًا إلى أننا يجب ألا يزعجنا ذلك لأن هذا يأتي في إطار الحرب والعمليات النفسية التي تُدار على هامش الأزمة.

حمدي بخيت: القيادة السياسية المصرية تدير الأزمة الفلسطينية بمنتهى الخبرة 

وأضاف بخيت، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن مصر هي العنصر القوي الداعم للقضية الفلسطينية وتصر على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، لذلك هم يعملون على هزّ الجانب المصري من خلال رسائل وتصريحات وأكاذيب مختلفة.

وتابع: "يريدون أن يجعلوا الداخل المصري يشك في قيادته وغير مطمئن للوضع" مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية تدير الأزمة بمنتهى الخبرة والحنكة والهدوء.

إسرائيل مصر فلسطين أكاذيب إسرائيل الحياة اليوم

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