السبت 17 فبراير 2024
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الكرازة

تفاصيل الدورة الـ"32" من مؤتمر التراث العربي المسيحي يوم 23 فبراير

جريدة الدستور

ينظمفريق أصدقاء التُراث العربيّ المسيحيّ مؤتمر الدورة الثانيّة والثلاثين، بعنوان «الكتابات التّاريخيّة في التُراث العربيّ المسيحيّ»، والذي يعقد في مقر جمعية الآثار القبطية  بالكنيسة البطرسية بالعباسية على مدار يومي 23 و24 من شهر فبراير الجاري.

وتركز فعاليات المؤتمر على موضوعات عديدة من بينها، الكتابات التّاريخيّة المسيحيّة العربيّة كأحد مصادر التّاريخ العام؛ والمؤرخون المسلمون والكتابات التّاريخيّة المسيحية العربيّة؛ والكتابات التّاريخيّة المسيحيّة العربيّة وحفظ الذاكرة والوعي.

ويكرم المؤتمر الأب اثناسيوس المقاري، نظرًا لجهوده في مجال التراث العربي المسيحي وكتاباته ومؤلفاته المختلفة.

ويرأس الجلسة الأولى الأب وليم الفرنسيسكاني والتي تتضمن جلسته ماقشة موضوع التراث العربي المسيحي والكتابة التاريخيةفي عصر المماليك ملاحظات على النهج السليم المفضل بن أبي الفضائل،كما تناقش الجلسة وقائع المجامع الأولى في تاريخ البطاركة وفي كتابات الأنبا ساوريرس بن المقفع.

كما يرأس الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر التراث العربي المسيحي الدكتور محمد عفيفي والتي تناقش دور المؤرخين الأقباط في تدوين تاريخ مصر مثال المفضل بن أبي الفضائل نموذجا كما تناقش دراسة تحليلة مقارنة بين ابن العميد وابن الأثير.

ويدير فعاليات الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر الدكتورة جيهان عمران والتي تناقش شخصية مرقس باشا سميكة وجهوه في حفظ التراث والقديسة هيلانة في كتاب الامانة والأنبا ميخائيل أسقف بسطة والخندق وقضايا عصره من خلال كتاب أبو المكارم.
ويناقش الباحث في التاريخ الكنسي “امجد كامل ”في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التراث القبطي، موضوع بانوراما لأبرز مؤرخي تاريخ المسيحين العرب في القرن العشرين.

 كما يستضيف المؤتمر جلسة للباحث كاراس القس عن موضوع تعامل البطارطة مع الأزمات المالية في عصر الدولة  الأيوبية،وقراءة في  محتوى كتاب  التاريخ الصغير في القرن السابع الميلادي،بالإضافة إلى عدد من الدارسات التحيليلة عن التراث العربي المسيحي.

فريق أصدقاء الت راث العربي المسيحي جمعية الآثار القبطية الكنيسة البطرسية بالعباسية لكتابات الت اريخي ة المسيحي ة المؤرخون المسلمون والكتابات الت اريخي ة المسيحية

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