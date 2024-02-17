السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الهلال الأحمر": مصر تقوم بدور كبير لتحقيق الاستجابة الإنسانية في غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الدولة المصرية تقوم بدور كبير بداية من يوم 7 أكتوبر في تحقيق الاستجابة الإنسانية بقطاع غزة سواء عبر الجو أو البر أو البحر.

وأضاف زايد في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "الناس ترى فقط منظر الشاحنات وهي تدخل لمعبر رفح ولا يعلمون مدى الإجراءات والعمل الذي يتم حتى تصل تلك الشاحنات إلى بر الأمان في غزة ويستلمها الهلال الأحمر الفلسطيني".

وتابع: "ذلك يتم بداية من هبوط الطائرات عبر مطار العريش الدولي والتفريغ وإرسال الشاحنات والمساعدات سواء كانت مساعدات صحية تحتاج درجة حرارة معينة أو مساعدات غذائية تحتاج للفرز، مرورًا بالحماية والتأمين من جانب الدولة المصرية متمثلة في الشرطة والجيش".

خالد زايد: الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يتعنت جدًا في دخول المساعدات الإنسانية برفح بسبب عدم السماح بإدخال الشاحنات إلا بكميات معينة ويتعلل بالإجازات.

واستكمل: "في النهارية ورغم كل ما يحدث مصر تُعاقب لأنها تبنت وصول المساعدات الإنسانية لغزة، لكن مصر كبيرة دائمًا" مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تبنت دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الهلال الأحمر مصر غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية الحياة اليوم

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