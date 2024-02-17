السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الإعلام العبرى: مقتل وإصابة 3 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية جنوب قطاع غزة

جنود الاحتلال القتلي
جنود الاحتلال القتلي

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، مقتل جندي صهيوني خلال المعارك البرية في جنوب قطاع غزة، كما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم، بشكل رسمي، بمقتل 573 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 235 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل جندي إسرائيلي جراء إصابته في حادث إطلاق نار أمس في أسدود.

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وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في إطلاق النار على موقف حافلات بـ"كريات ملاخي"، إلى 5 أشخاص، عقب وفاة شخص متأثرًا بإصابته.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، الجمعة، مقتل إسرائيليين شرقي أسدود.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، نقلًا عن المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بأن حادث إطلاق النار على موقف حافلات بـ"كريات ملاخي" خطير للغاية.

وأشار الإعلام العبري إلى أن هناك انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال في موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة "كريات ملاخي".

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هناك 6 مصابين آخرين في عملية إطلاق النار بأسدود.

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال تعامل بوحشية مع أطباء تم اعتقالهم منذ أسبوع

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال تعامل بوحشية مع أطباء تم اعتقالهم منذ أسبوع

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إنها حصلت على صور تظهر الوحشية التى تعاملت بها قوات الاحتلال مع طبيبين تم اعتقالهما قبل أسبوع من مستشفى الأمل.

وأضافت "الهلال الأحمر الفلسطيني"، في بيان صحفي: "قام الاحتلال بالتنكيل بهما وضربهما وإهانتهما قبل أن يفرج عنهما أمس".

وأكدت الجمعية مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 12 من طواقمها، منهم 7 من داخل مستشفى الأمل قبل أسبوع، معربًا عن قلقه الشديد على سلامة طواقمها المعتقلين والذين لا يزال مصيرهم مجهولًا، حسب البيان.

وأشارت "الهلال الأحمر" إلى أن الاحتلال خرّب أقسام مستشفى الأمل، وصادر الأموال، كما تعرضت طواقمها للتنكيل.

وأضافت أن الكوادر الصحية في مستشفى الأمل تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى رغم استمرار الحصار.

المعارك البرية قطاع غزة جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي أسدود

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