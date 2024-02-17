السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال تعامل بوحشية مع أطباء تم اعتقالهم منذ أسبوع

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إنها حصلت على صور تظهر الوحشية التى تعاملت بها قوات الاحتلال مع طبيبين تم اعتقالهما قبل أسبوع من مستشفى الأمل.

وأضافت "الهلال الأحمر الفلسطيني"، في بيان صحفي: "قام الاحتلال بالتنكيل بهما وضربهما وإهانتهما قبل أن يفرج عنهما بالأمس".

وأكدت الجمعية مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 12 من طواقمها، منهم 7 من داخل مستشفى الأمل قبل أسبوع، معربًا عن قلقه الشديد على سلامة طواقمها المعتقلين والذين لا يزال مصيرهم مجهولًا، حسب البيان.

وأشارت "الهلال الأحمر" إلى أن الاحتلال خرّب أقسام مستشفى الأمل، وصادر الأموال، كما تعرضت طواقمها للتنكيل.

وأضافت أن الكوادر الصحية في مستشفى الأمل تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى رغم استمرار الحصار.

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