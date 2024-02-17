"الصحة": فتح تحقيق حول تغيب العاملين بمستشفى قويسنا المركزى

وجه وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، أجراها وزير الصحة، اليوم السبت، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، التي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المُقدمة للمريض.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار - في تصريح صحفي اليوم - إن الوزير تفقد أقسام مستشفى قويسنا المركزي، وانتقد تردي حالة الأسرة في الأقسام الداخلي، موجهًا بتجديدها، كما تفقد الصيدلية للتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية اللازمة للمرضى.

عدم استقبال المرضى في عدد كبير من العيادات

وتفقد الوزير، العيادات الخارجية للمستشفى، التي تضم جميع التخصصات الطبية، لمراجعة منظومة العمل، حيث تبين عدم استقبال المرضى في عدد كبير من العيادات، نتيجة غلقها، فضلًا عن تغيب عدد كبير من الأطباء، موجهًا بفتح تحقيق في هذا الشأن.

وراجع الوزير، القوى البشرية من العاملين بالمستشفى، منتقدًا زيادة أعداد القوى البشرية بعدد من الأقسام، مشددًا على أهمية إعادة توزيع القوى البشرية، وفقًا للاحتياجات، وسرعة الاستجابة للمرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في أقل مدة زمنية ممكنة.

وحرص على التحدث مع المرضى بالمستشفى، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المُقدمة لهم، والاستماع لمطالبهم وتنفيذها.