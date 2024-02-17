السبت 17 فبراير 2024
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مصر

"الصحة" تحيل الأطباء والتمريض المتغيبين بجميع أقسام مستشفى الشروق المركزى للتحقيق

الصحة
الصحة

وجه وزير  الصحة والسكان، بإحالة مدير مستشفى الشروق المركزي، بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، للتحقيق بسبب تغيبه عن العمل بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للوزير، اليوم السبت، ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري. 

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته في المستشفى بتفقد منظومة حجز التذاكر الخاصة بالعيادات، فضلًا عن تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة كشوفات انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهًا بإحالة كل المتغيبين بالقسم للتحقيق العاجل.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير راجع انتظام الأطباء والتمريض والفنيين، فضلًا عن الاطلاع على كشوفات العمل الخاصة بالشهر الماضي ومعدلات ترددات المرضى على القسم، حيث وجه في هذا الشأن بإحالة جميع الأطباء المتغيبين للتحقيق ونقلهم من المستشفى.

إحالة طبيب المسالك البولية للتحقيق لعدم وجوده في مواعيد العمل 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الحضانات، موجهًا بفتح تحقيق بشأن الأجهزة المعطلة في القسم، فضلًا عن تفقد العيادات الخارجية التي تضم عيادات (النساء والتوليد، الأطفال، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الباطنة)، موجهًا بإحالة طبيب المسالك البولية للتحقيق لعدم وجوده في مواعيد العمل الرسمية.

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كما لفت «عبدالغفار» إلى تفقد الوزير لقسم الرعاية المركزة، حيث تبين عدم وجود جميع الأطباء، فيما عدا طبيب واحد، موجهًا بإحالتهم للتحقيق، كما تفقد الوزير غرف الإقامة الداخلية للمرضى، ويصل عددها إلى 20 سريرا، التي تبين خلوها تمامًا من المرضى، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين بالمستشفى.

 

وزير الصحة والسكان مدينة الشروق مستشفى الشروق المركزي تغيبه عن العمل منظومة حجز التذاكر

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