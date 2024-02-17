السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شخص ضربًا بـ"عصا" فى سوهاج

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، متهمًا بـالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل شخص بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.

بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه، بعد التعدى عليه بعصا شوم، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، حيث انهال عليه بـ"عصا" على رأسه من الخلف، مما أسفر عن مصرعه في الحال بسبب خلافات بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد مركز طما المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم

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