السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات لمتهم بالتعدى على فتاة فى سوهاج

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملًا بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالتعدي  على المجنى عليها "م. ع"، بمركز جرجا بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

بداية أحداث الواقعة عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعدي على المجنى عليها بالقوة وكرهًا عنها في أحد الأماكن، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج المجني عليها السجن 7 سنوات جرجا بسوهاج المستشار وليد سيد الأمير

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