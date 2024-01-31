التحقيق في تعدى مدير بنك على طبيب بمستشفى بالمطرية

كشفت تحقيقات الجهات المختصة حول إصابة طبيب استقبال بمستشفى بالمطرية على يد مدير إدارة أحد البنوك، إثر مشاجرة نشبت بينهما، أن بداية الواقعة بمشادة بين الطبيب ومدير البنك بسبب منع زوجة المتهم من زيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى لانتهاء موعد الزيارة.

وبعد توقيع الكشف الطبي على الطبيب تبين إصابته بنزيف في المخ وخلع بالكتف نتيجة المشاجرة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم المطرية بلاغًا من مستشفى بالمطرية يفيد بتعدي مرافق مريضة باليد على أحد الأطباء داخل المستشفى، ما أحدث إصابات بالغة للطبيب تستوجب وضعه في العناية المركزة.

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة المطرية إلى موقع البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة، وبمناقشة المتهم عن سبب تعديه على الطاقم الطبي، أفاد بارتكابه الواقعة بسب رفض الطاقم دخوله لزيارة أحد أقاربه (مريضة داخل العناية المركزة).

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.