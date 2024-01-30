الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل شاب على يد آخر فى مشاجرة بشبرا مصر

جثة
جثة

أنهى عامل حياة شاب في الخلفاوي بمنطقة شبرا مصر طعنًا بالسكين، بسبب خلاف مادي بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوفاة شاب متأثرًا بإصابته بعدة طعنات في الجسد، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب، وبالفحص تبين إصابته بطعنة بالجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

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