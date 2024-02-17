السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لعدم دفع تكاليف عملية تجميل.. سيدة تهرب من المستشفى بعد إجراء جراحة فى تركيا

عملية تجميل
عملية تجميل

قال موقع  oddity central البريطاني،  واقعة هروب امرأة أجنبية من المستشفى بسبب عملية تجميل بعد اكتشافها  لزيادة التكاليف.

 

بحسب ما ورد في الموقع فقد سافرت إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية فى وجهها، حيث جلست مع الأطباء واتفقت على الإجراء وتكلفته.

 

ووقع الحادث وفقا لموقع ميرور بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميل، لتجنب الاضطرار إلى دفع تكاليف العملية، وتم التقاط لحظات هروبها  بالكاميرا من قبل المارة من خلال مقطع قصير تم تداوله عبر الإنترنت.

 

وظهرت السيدة في أحد مقاطع الفيديو وهي ترتدى رداء المستشفى ونعالًا بيضاء وهى تتجادل مع الأطباء والممرضات الذين يحاولون منعها من المغادرة.

 

وكان وجهها منتفخًا بشكل واضح ومغطى بالكامل تقريبًا بالعديد من الضمادات، بسبب خضوعها لعملية جراحية تجميلية قبل ساعات فقط من ظهور مقاطع الفيديو، يعد  الأمر الأقل منطقية هو محاولتها لترك سريرها فى المستشفى بمجرد انتهاء تأثير التخدير وذلك فى محاولة لتجنب تغطية فاتورة  العملية، وتم كشفها من قبل أمن المستشفى.

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