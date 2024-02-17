لاعب شباب بلوزداد: أهدرنا العديد من الفرص أمام حامل اللقب

تحدث عبد الرؤوف بن غيث، نجم فريق شباب بلوزداد الجزائري، عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بدون أهداف في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيًا مع شباب بلوزداد على ملعب "5 جويلية" ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال عبد الرؤوف بن غيث في تصريحات تليفزيونية: "أهدرنا فرصًا كبيرة في بداية المباراة، واجهنا فريقًا كبيرًا لديه حارس مرمى كان متواجدًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي".

وأضاف: "الحظ لم يحالفنا، لعبنا على نقطة ضعف الأهلي وحصلنا على نقطة في النهاية".

واختتم تصريحاته: "المباراة المقبلة في تنزانيا وسنذهب من أجل أن نحقق نتيجة إيجابية، متبقي أمامنا مباراتين بست نقاط والحظوظ كلها متساوية".

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