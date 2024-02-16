السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

مصطفى شوبير: "قدمنا مباراة كبيرة أمام شباب بلوزداد.. وكنا نطمح فى الفوز"

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

أكد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، أن فريقه قدم مستوى جيدا أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى شوبير، في تصريحات عبر “بي إن سبورتس”: “لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق مميز على أرضه.. شباب بلوزداد يضم لاعبين مميزين، واحترمنا الخصم لكن هدفنا كان الفوز”.

وتابع: “أتمنى الشفاء العاجل لـ محمد الشناوي قائد الأهلي والحارس المميز”.

وأتم: "رتم المباريات مختلف عن التدريبات، وهناك لاعبون دوليون عادوا للفريق، وبعضهم كان في حالة إجهاد، ولكن لعبنا مباراة كبيرة، ونتشرف باللعب في الجزائر والجماهير الرائعة".

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